Daydreamer - Le ali del sogno trama 4 ottobre 2020: Leyla si consola con Osman ma Emre...

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi domenica 4 ottobre 2020 su Canale 5 alle 16:30 con un episodio e la trama anticipa che Leyla si lascerà proteggere e consolare da Osman, a costo però di rendere geloso Emre.

Si sta svolgendo un'importante riunione di lavoro tra Can, Ceyda e Max Mackinnon. Con ogni probabilità la Red Mood Cosmetics affiderà alla Friki Harika la campagna pubblicitaria per il lancio del marchio americano in Turchia. Mentre Can annuncia queste novità al resto della squadra, a costo di far arrabbiare Ceyda, Emre si allontana dall'ufficio per parlare con Leyla, che non è andata al lavoro per il dolore che la fine della loro relazione le ha causato.

Mentre discutono, Osman li vede e interviene a protezione di Leyla, come anticipa il promo dell'episodio 74.

Sanem ha deciso di confidarsi con sua madre perchè le cose tra lei e Can sono serie e lui sembra davvero intenzionato a sposarla. Purtroppo, Sanem non riesce a fare lo stesso con il padre. Per comunicargli la notizia, infatti, deve esserci una vera proposta e soprattutto un vero anello!

Cengiz intanto, come suggerito da Can a tutto il team di creativi, è a casa a provare i prodotti di bellezza per la Redmond Cosmetics.