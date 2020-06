Daydreamer - Le ali del sogno trama 30 giugno 2020: Can cadrà nella trappola di Aylin?

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 30 giugno 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa un nuovo colpo basso di Aylin ai danni di Can. Questa volta come farà il bel fotografo a tirarsi fuori dai guai?

Aylin ruba a Can le foto della campagna sociale scaricandole di nascosto dal cellulare di Emre. Assunto un hacker e replicati gli scatti di Can con un'altra modella, li carica su un sito creato ad hoc e falsifica la data di pubblicazione, facendoli risalire ad un anno prima rispetto a quelli di Can. Vuole infatti muovere un'accusa di plagio nei confronti del fotografo e distruggerlo.

Deren, intanto, legge online qualcosa che riguarda Can e che la sconvolge, come possiamo già notare negli ultimi secondi del promo che anticipa l'episodio 15.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.