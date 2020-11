Daydreamer - Le ali del sogno trama 29 novembre 2020: Emre e Leyla in soccorso di Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, domenica 29 novembre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con un episodio e la trama anticipa che, di nuovo in rotta con Can, Sanem avrà bisogno dell'aiuto di Emre e di Leyla.

L'arresto di Fabbri e di Aylin è accolto come una liberazione per l'azienda, come rende chiaro il promo dell'episodio 91. Sanem è depressa perché è di nuovo in lite con Can, dopo che ha dato il suo profumo a Fabbri e vive nel timore che Can si stia riavvicinando a Polen e parta con lei. Cengiz sprona Sanem a cambiare il suo atteggiamento nei riguardi di Can, tornando a essere quella ragazza brillante che lo ha fatto innamorare.

Leyla, va a parlare con Emre chiedendogli di aiutare sua sorella e lui le promette di farlo. Infatti, quando Emre, dopo un colloquio con Can, viene a sapere che suo fratello vuole trascorrere un paio di giorni fuori città per riflettere sulla proposta di Polen, informa Leyla dicendogli di convincere Sanem a raggiungerlo e spiegargli le sue ragioni in piena tranquillità. Sanem inizialmente si rifiuta di andare, ma grazie all'insistenza di Leyla, si rende conto che è l'unica soluzione e accetta.