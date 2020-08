Daydreamer - Le ali del sogno trama 28 agosto 2020: Can riconquista Sanem ma un nuovo dramma è alle porte

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 28 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 ma la trama getta già nuove ombre sul rapporto tra Can e Sanem, che sembrava appena tornato più sereno.

Can, pur di convincere Sanem a rientrare in azienda per partecipare alla campagna in favore della "Compass sport", si improvvisa garzone di bottega, come anticipa il promo dell'episodio 53, con esiti più o meno riusciti e divertenti; ed effettivamente la convince. Aylin, nel tentativo di screditare Can agli occhi di Huma, perché questa possa cedere il suo pacchetto di azioni ad Emre, telefona alla stessa Huma, additando il comportamento di Sanem. Mevkibe vive le prime difficoltà legate alla sua carica, ovvero le pressioni degli abitanti del quartiere, che a tutti i costi vorrebbero che lei accettasse delle regalie in cambio di favori. In occasione della campagna per "Compass sport" esplode la gelosia di Sanem, quando Can incontra la sua vecchia amica Gamze, che fa parte dello staff dell'azienda da reclamizzare.