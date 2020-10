Daydreamer - Le ali del sogno trama 24 ottobre 2020: Sanem si scontra con una donna misteriosa

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, sabato 24 ottobre 2020 su Canale 5 alle 14:40 con due episodi e la trama anticipa che una nuova donna si prepara a entrare nella vita di Sanem per sconvolgerla.

Pur col peso di un segreto nel cuore (che ben ricorda il promo dell'episodio 80), Sanem è decisa a godersi la relazione con Can. Gli confessa che lo considera la sua anima gemella, l'uomo con cui vorrebbe condividere il resto della vita. Can, emozionato e felice di essere ricambiato, decide di portarla in uno dei suoi luoghi del cuore, in riva al mare, per passare insieme una giornata indimenticabile.

Nel frattempo, però, una donna misteriosa si aggira per il quartiere di Sanem sostenendo di voler investire nella riqualificazione della zona.

A sera, quando la Aydin torna a casa, si scontra con la sconosciuta e volano scintille.

Il giorno successivo Sanem dà prova della sua bravura presentando il progetto per la Redmode. Il suo intervento riscuote molto successo e MacKinnon ne è entusiasta. Can decide di organizzare un party nella villa di proprietà della sua famiglia ma, sorpresa delle sorprese, ricompare la donna misteriosa! Sanem è già pronta alla guerra ma il suo fidanzato la ferma: quella signora è la mamma di Can.