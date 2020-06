Daydreamer - Le ali del sogno trama 24 giugno 2020: per Can e l'agenzia arriva il giorno del giudizio

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 24 giugno 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama annuncia cosa ne sarà della grande campagna promozionale che Can spera venga affidata alla sua agenzia.

Emre e Aylin continuano a tramare alle spalle di Can e riescono a minare pesantemente l'esito dell'ispezione e l'attribuzione del punteggio, come anticipa il promo dell'episodio 11.

Alla festa organizzata da Fabbri però, imprenditore francese di profumi, dopo vari tira e molla, viene annunciato chi sarà ad occuparsi della campagna pubblicitaria: sarà affidata all'agenzia di Can.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.