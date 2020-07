Daydreamer - Le ali del sogno trama 22 luglio 2020: Emre inqualificabile nei confronti di Leyla

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 22 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e, in base alla trama Leyla deve forse già abbandonare i sogni romantici relativi al suo rapporto con Emre.

Durante le riprese dello spot, Nihat e Mevkibe hanno capito che Sanem ha un debole per Can. Spaventati che la figlia non sia corrisposta o che possa essere solo illusa dal bel capo, cercano un modo per aiutarla a liberarsi della sua ossessione. Sanem è però decisa a conquistare Can ma soprattutto a sconfiggere Polen, con cui è guerra aperta. Leyla intanto aspetta che Emre passi a prenderla per cena. La ragazza rimarrà però molto delusa perchè lui si è completamente dimenticato del loro appuntamento: è in compagnia di Aylin, a cui ancora una volta non ha saputo resistere.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.