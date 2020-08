Daydreamer - Le ali del sogno trama 18 agosto 2020: la subdola mossa a sorpresa di Emre

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 18 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che Emre ha in serbo una terribile sorpresa per suo fratello e l'intera agenzia.

Can, dopo aver origliato per caso la conversazione di Sanem ed Emre, lascia il Luna Park sconvolto. Sanem, ignara del guaio in cui si è cacciata, lo aspetta all'esterno ma quando lui ritorna è furioso. Le ha chiesto di essere sincera e Sanem, tra le lacrime, confessa di aver tramato alle sue spalle in combutta con Emre. Quest'ultimo nel frattempo, presi tutti i soldi dell'agenzia, tenta segretamente di corrompere un dirigente della YRT per pilotare la firma del contratto e acquisirli come cliente.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 153 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.