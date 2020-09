Daydreamer - Le ali del sogno trama 13 settembre 2020: ancora un colpo basso di Aylin per colpire Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna domenica 13 settembre 2020 su Canale 5 alle 16:60 con un episodio e la trama mette ancora Aylin contro Sanem e tutta l'agenzia.

Can è arrabbiato, ma tenta di mantenere la calma, al contrario di Deren, che si mostra con tutti ansiosa ed aggressiva. Il Divit si trova costretto a prendere in mano la situazione: invita Sanem e i suoi colleghi a lavorare a casa sua perchè crede che cambiare luogo possa rendere tutti meno stressati e più creativi.

Mevkibe, per controllare che la situazione tra sua figlia e il fotografo non degeneri, si presenta a casa di Can con la scusa di portare dei gustosi manicaretti fatti con le sue mani. Che vengono apprezzati da tutto lo staff, ormai affamatissimo.

Can propone a Sanem di fare un discorso inaugurale alla serata evento di Compass Sport e lei accetta. In occasione dell'evento Can e Sanem fanno la conoscenza del signor Mackinnon. La ragazza fa un ottimo lavoro e senza intoppi presenta con successo la campagna, mettendo così nell'angolo Aylin che aveva ancora una volta cercato di metterla in difficoltà cancellando i file per la presentazione.