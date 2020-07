Daydreamer - Le ali del sogno trama 13 luglio 2020: gara di gelosia tra Can, Sanem, Levent e Polen

Daydreamer - Le ali del sogno torna oggi, lunedì 13 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama parla di gelosia irrefrenabile, che coinvolgerà i due protagonisti e relativi accompagnatori.

Invece delle signora Remide arriva alla riunione alla Fikri il figlio, il signor Levent, che nota subito la sorridente Sanem, come anticipa il promo dell'episodio 24. Sarà proprio lei a lavorare fianco e fianco con Levent, avendo avuto un'idea brillante per il nuovo spot che presto sarà girato dalla Fikri Harika.

Can, Sanem e Levent organizzano così il sopralluogo nei nuovi capannoni comprati da Remide ma all'appuntamento si presenta a sorpresa anche Polen e la serata comincia a farsi complicata. Sanem infatti, infastidita dalla presenza di Polen, finge di essere interessata a Levent, scatenando la gelosia di Can.

Intanto Aylin propone a Can di occuparsi di una campagna pubblicitaria per una nota casa automobilistica ma in cambio vuole grosso favore.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.