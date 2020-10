Daydreamer - Le ali del sogno trama 10 ottobre 2020: cena con sorpresa per Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna domani, sabato 10 ottobre 2020, su Canale 5 alle 14:45 con due episodi e la trama anticipa una brutta sorpresa in arrivo per Can e Sanem.

Daydreamer - Le ali del sogno torna domani, sabato 10 ottobre 2020 su Canale 5 alle 14:45 con due episodi e la trama anticipa nuovi momenti romantici e pettegolezzi per Can e Sanem, ma anche una brutta sorpresa.

Sanem conduce Can nel luogo dove da piccola si rifugiava per scrivere, e gli mostra una lettera, che profeticamente aveva scritto per lui.

Leyla, in rotta con Emre, torna comunque al lavoro. Can riesce a convincerla a restare in ufficio almeno una settimana prima di prendere un periodo di riposo: in ballo c'è la campagna per la Red mood cosmetics e c'è bisogno di impegno e aiuto anche da parte sua.

A proposito della pubblicità, Sanem mostra con successo il suo progetto e lo slogan.

Intanto, il quartiere è in subbuglio: Mevkibe si è fatta sfuggire con Melahat che forse Sanem e Can si sposeranno ma Aysun la smentisce, mostrando un rotocalco in cui Can afferma di non pensare affatto al matrimonio. Mekvibe è di nuovo assalita dai dubbi sulla buona fede di Can ma può anche rincuorare un già disperato Muzaffer.

Osman è sempre più preso dalla nuova carriera da attore e modello.

Sanem e Can sono a una cena di lavoro con Ceyda, Mackinnon e Erdinc ma all'improvviso ecco arrivare una brutta sorpresa a rovinare l'atmosfera: è Fabbri!