Daydreamer - Le ali del sogno trama 10 luglio 2020: Can geloso del misterioso Levent

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama prospetta crisi di gelosia all'orizzonte per il povero Can, che dovrà fare i conti con il fascino misterioso di Levent.

Nonostante ls delusione per aver trovato Polen a casa di Can, Sanem è tornata a lavorare a pieno ritmo in azienda. Alla Fikri arriva Levent, il titolare dell'azienda di prodotti organici nonché primogenito di Remide. Il manager organizza con Can la sua campagna, basandosi sull'idea elaborata dalla Aydin, ma tra i due il rapporto si prospetta complicato: attratta dal nuovo arrivato, Sanem si convince che sia proprio lui il suo Albatros!

Leyla torna a Istanbul dopo i giorni passati ad Ankara e scopre le novità riguardanti i suoi genitori. Nihat stanco di fare il casalingo, ha infatti cominciato a preparare delle polpette vegane insieme a Muzzafer e vorrebbe aprire un negozio di kofte vegane, cercando di coinvolgere anche Osman.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.