Daydreamer - Le ali del sogno trama 1° luglio 2020: Can scompare, Emre si sente in colpa

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 1° luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama preannuncia dei colpi di scena: Can scompare, e la sola che riesca a trovarlo è naturalmente Sanem.

Come apprendiamo dal promo dell'episodio 16, Muzzafer è adirato con l'amico Osman perché crede gli voglia portare via Sanem.

Ci sono però problemi più grandi di cui occuparsi: Can è in grossi guai con la commissione disciplinare, accusato di plagio e con la carriera ormai seriamente a rischio. Il ragazzo fa perdere le sue tracce e Sanem corre a cercarlo. Lo trova in un bosco dove passano la notte insieme.

Emre, che complotta per assumere il potere esclusivo dell'azienda di famiglia, ma non ha mai voluto rovinare la reputazione del fratello, è furioso. Il ragazzo è infatti convinto che dietro a questa losca faccenda ci sia Aylin e ora è roso dai sensi di colpa.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì. Oltre alla visione in chiaro direttamente su Canale 5, la soap è presente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play, dove è possibile recuperare, di giorno in giorno, anche le puntate già trasmesse.

Daydreamer racconterà, in 51 episodi, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.