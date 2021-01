Daydreamer - Le ali del sogno cambia programmazione su Canale 5: quando andrà in onda

Daydreamer - Le ali del sogno cambia ancora programmazione su Canale 5 a partire da lunedì 25 gennaio 2021: ecco quando andrà in onda la soap con Can Yaman.

DayDreamer - Le ali del sogno cambia ancora programmazione a partire da lunedì 25 gennaio 2021. I risultati non esaltanti della prima serata del giovedì infatti hanno convinto i vertici della rete Mediaset a tentare una cambio in corsa.

Quando andrà in onda

DayDreamer tornerà su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16:30.

Ma Can e Sanem non rinunciano alla prima serata: la soap turca proverà a riconquistare il suo pubblico serale il martedì 26 gennaio dalle 21:30 circa. Almeno sarà così per la prossima settimana, in cui, però, Daydreamer - Le ali del sogno dovrà scontrarsi con il derby di Coppa Italia Inter-Milan su Rai1 e con Stasera tutto è possibile su Rai2, che nella prima puntata di due settimane fa aveva fatto registrare alla rete ascolti record.

Se la soap turca con Can Yaman andrà in onda in settimana dopo il daytime di Amici e prima di Pomeriggio Cinque, che fine farà Il Segreto? Come sappiamo ormai da tempo, le storie di Puente Viejo sono avviate alla naturale conclusione tuttavia potrebbero far compagnia al pubblico più del previsto. Il perchè? Su Canale 5 è previsto un solo appuntamento a settimana la domenica pomeriggio.

Almeno fino al prossimo cambio di programmazione.