Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 7 aprile 2021: Nihat finisce in ospedale

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 7 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni però sono cariche di preoccupazione per le condizioni di salute di Nihat.

Mevkibe va a Mugla per assistere il padre che si è rotto una gamba. Nihat, rimasto a casa da solo, comincia a deprimersi. A dargli preoccupazione c'è anche la notizia delle doppie dimissioni di Leyla ed Emre. Le due cose avranno un effetto esplosivo sulla sua salute: senza il controllo della moglie, che lo costringe a mangiare cibo sano, il padre delle Aydin può finalmente ingurgitare tutti i dolci da cui dovrebbe tenersi alla larga. Questi suoi eccessi a tavola rischiano di avere conseguenze serie e non gli evitano una corsa in ospedale in preda a una malore!

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 7 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.