Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 6 maggio 2021: Sanem e Can alla ricerca di Arthur Capello

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 6 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni vedono Sanem e Can alla disperata ricerca di "Arthur Capello".

Durante il tragitto per raggiungere il Signor Nasim, Can e Sanem hanno come al solito opinioni divergenti sulla strada da percorrere per evitare il traffico. Sanem, per non arrivare in ritardo avrà un'idea geniale che, come al solito susciterà una reazione da parte di Can: lei fugge con uno sconosciuto!

Sanem con il suo stratagemma - e grazie allo scooter del gentile accompagnatore - arriva prima di Can all'incontro con il Sig. Nasim e nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo a lavorare con l'inesistente regista Arthur Capello, purtroppo non riesce nel suo intento persino dopo aver chiesto un'esorbitante cifra di denaro...

Ora la Fikri deve creare un profilo a regola d'arte e cercare un attore che reciti la parte di Artur Capello, come mostra il nuovo promo dell'episodio 156.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 6 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.