Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 6 aprile 2021: il folle piano di Emre e Leyla

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 6 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano che Emre, stanco del proprio lavoro, deciderà di trascinare Leyla in un nuovo progetto molto più creativo.

Durante il viaggio in macchina Sanem ha una "conversazione" con la sua "voce nella testa" e per la prima volta confessa a Can di averla. Can deve girare lo spot pubblicitario della crema di Sanem, ma avendo a disposizione un budget irrisorio, affida la parte della protagonista a Deren, che interpreta Cleopatra. Emre, che si sente sprecato per il lavoro che sta svolgendo, si licenzia e viste la attitudini di Leyla al canto e la sua esperienza imprenditoriale, la convince a licenziarsi, in modo da aprire insieme una loro attività in campo musicale.

Huma intanto sembra provare ancora qualche rimpianto per come sia andata a finire la sua storia d'amore con Aziz, come mostrato dal promo dell'episodio 144.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 6 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.