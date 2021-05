Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 5 maggio 2021: Sanem gelosa di Leyla?

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di mercoledì 5 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni prospettano gelosie in famiglia tra le sorelle Aydin.

CeyCey si fa cacciare di casa da Muzaffer, e ripara presso Nihat e Mevkibe. In agenzia Can annuncia a tutti che Leyla, dopo il provvidenziale intervento che ha permesso di non perdere un importante contratto, sarà promossa come responsabile commerciale. Subito dopo esce con Sanem per recarsi ad una importante riunione presso l'ufficio del Sig. Nasim.

La minore delle sorelle Aydin, però, è amareggiata: possibile che Can non si accorga nemmeno dei suoi sforzi?

Sanem capisce di essere in fondo un po' gelosa delle attenzioni dedicate a sua sorella?

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 5 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.