Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 30 aprile 2021: Mihriban aggredisce Huma

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 30 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni preannunciano una rissa tra Huma e Mihriban, ma questa volta non c'entra Aziz.

Huma va a pranzo con Selim e posta una loro foto sui social media, con l' intenzione di provocare Mihriban, che infatti quando la vede va su tutte le furie e insieme ad Aziz li va a cercare. Una volta trovati, Mihriban, cerca di far capire a Selim che quella donna lo sta usando per farle del male, ma perde la calma e aggredisce Huma. Aziz e Selim, la trattengono a stento!

Su involontario suggerimento di Cey Cey, che si è lasciato andare ai ricordi, come dimostra il nuovo promo dell'episodio 154, Sanem si reca al rifugio di Can e cerca di fargli tornare la memoria usando l'arma del suo profumo. Ma Can è raffreddato...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 30 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.