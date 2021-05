Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 25 maggio 2021: Ayca esce allo scoperto con Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di martedì 25 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni Ayca decide che è arrivato il momento di provare a conquistare Can.

Sanem ha deciso di dare un taglio netto alla sua travagliata storia con Can, la proposta di lui di accompagnare il gruppo di scalate, di cui fa parte anche Ayca, le ha fatto capire che i loro mondi non si incontreranno mai.

La Aydin tornerà per un po' alla sua vecchia vita al fianco dei genitori nel negozio di alimentari, dove decide di apportare dei cambiamenti: lei e Nihat acquistano un motorino elettrico per il nuovo servizio di delivery.

Nel frattempo, la Fikri Harika si aggiudica la campagna per WomanArt e Ayca annuncia che la sera stessa ci sarà un party al quale, ovviamente, è invitata anche Sanem. L'intento reale però è avvicinarsi sempre di più a Can, che la ragazza ritiene in qualche modo la propria anima gemella.

Ayca porta avanti il suo progetto nonostante, come successo nella puntata 163, il Divit continui a reagire alle sue attenzioni con una certa freddezza.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 25 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Per Daydreamer - Le ali del sogno si tratta delle ultime puntate: la soap si concluderà ufficialmente venerdì 28 maggio.