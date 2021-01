Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 gennaio 2021: Can rinuncia al viaggio con Polen

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 27 gennaio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata, e le anticipazioni annunciano che Can ha rinunciato al suo viaggio con Polen.

La chiacchierata con CeyCey ha fatto capire a Can di essere follemente innamorato di Sanem e che è inutile continuare a giocare con la sua gelosia.

Così, finite le riprese sul set fotografico per il libro di Polen, Can annuncia alla sua ex fidanzata che non partirà più per i Balcani.

Anche Sanem, dovendo partire con Yigit per lavoro, disdice il viaggio e si reca al rifugio di montagna che nel frattempo Can ha raggiunto. Passeranno la notte insieme. E Sanem ha già pronta con Mevkibe la scusa di essere via per lavoro.

La soap turca con Can Yaman è tornata alla sua originale collocazione nel pomeriggio di Canale 5. Daydreamer - Le ali del sogno va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 sulla rete ammiraglia Mediaset.

È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.