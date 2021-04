Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 27 aprile 2021: gli sforzi di Sanem si rivelano inutili

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di martedì 27 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni non sembrano benevole verso la minore delle sorelle Aydin, ma non tutto sembra essere perduto.

Sanem torna a vestirsi in maniera molto più giovanile, esattamente come quando era solo la nuova stagista dell'agenzia, serve a Can il suo the preferito, e costringe Deren ad essere molto severa e a chiamarla "l'altra", come in passato (e come mostra questa clip dell'episodio 153), nella speranza di aiutare Can a recuperare la memoria. Ma è tutto inutile.

Nel frattempo Mevkibe stringe un misterioso accordo con un'erborista. Cosa avrà in mente?

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 27 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.