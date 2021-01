Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 gennaio 2021: tra Can e Sanem è guerra ai fornelli

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 26 gennaio 2021 con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:30, e le anticipazioni parlano di una guerra in cucina tra Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 26 gennaio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo nuovo slot pomeridiano e con una sola puntata, e le anticipazioni ci dicono che Can e Sanem riusciranno a rivaleggiare perfino ai fornelli.

Sanem e Yigit sfidano Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un famoso chef stellato. Va in scena una commedia degli equivoci, basata su vecchie ruggini fra i due innamorati. Ma è pur vero che Sanem, certa della sua sconfitta, ha accettato di partecipare per una sola ragione: non lasciare il bel Can solo con Polen...

Dopo l'esperimento non riuscitissimo di Daydreamer nella prima serata del giovedì, la soap turca con Can Yaman torna alla sua originale collocazione nel pomeriggio di Canale 5. Daydreamer - Le ali del sogno andrà in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30.

Al momento è previsto un nuovo tentativo serale, domani, martedì 26 gennaio 2021 come sempre su Canale 5 dalle 21:30, ma potrebbe essere la pietra tombale sulla messa in onda della fiction turca in prima serata.