Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 aprile 2021: viaggio nel passato per Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di oggi, lunedì 26 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni sembrano un viaggio nel passato di Sanem per aiutare il suo amato.

Dopo il terribile incidente automobilistico che l'ha visto coinvolto, Can cerca di ricostruire i pezzi della sua vita perduta. Sanem è decisa a tutto pur di aiutarlo e pensa che il modo migliore sia rievocando il passato. Torna addirittura a vestirsi come un tempo.

Non solo però: trasforma il problema in opportunità quando, dopo aver venduto il marchio delle sue creme a una casa di cosmetici, riporta la Fikri Harika nella vecchia sede, in modo che da lì, Can possa ricominciare e recuperare pian piano la memoria persa.

Emre e Leyla, che proprio in quel luogo si erano visti per la prima volta, sono felici per questo "ritorno a casa" e cominciano a scherzare come se anche per loro il tempo non fosse passato, come mostra il promo dell'episodio 152.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà lunedì 26 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.