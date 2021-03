Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 25 marzo 2021: Sanem sospende ogni rapporto con Yigit

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 25 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni annunciano l'allontanamento (definitivo?) di Sanem da Yigit.

Emre, che attualmente è disoccupato, si reca presso un autosalone per vendere la sua auto, e decide di cogliere l'occasione per proporsi al titolare come venditore. Per fortuna, riesce ad ottenere il posto.

Intanto, Sanem decide di allontanarsi per un periodo da Yigit e di sospendere momentaneamente anche la promozione del libro. Quanto accaduto con le creme, e la scoperta che fosse tutto macchinato dall'uomo che l'ha chiesta in moglie, l'ha fortemente scossa.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 25 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.