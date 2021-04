Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 23 aprile 2021: Can tra la vita e la morte

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 23 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni sono preoccupanti per la salute di Can dopo il tragico incidente.

Vedendola così amareggiata per l'assenza dei suoi genitori, Can aveva deciso di regalare un sorriso a Sanem accompagnandola da Nihat e Mevkibe per un ultimo saluto prima della partenza.

Sulla strada di casa, però, la loro auto è stata travolta da un tir, con conseguenza drammatiche per Can.

Mentre amici e familiari si stringono attorno a lui che, in un letto d'ospedale, lotta tra la vita e la morte, Sanem chiede di poterlo vedere, terrorizzata all'idea di perderlo.

Dopo un mese, Can si risveglia dal coma, si ricorda dei genitori e del fratello ma non riconosce Sanem... Ha perso parzialmente la memoria e ora la sua amata è diventata una perfetta sconosciuta.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 23 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.