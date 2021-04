Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 22 aprile 2021: Sanem è in preda allo sconforto

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di giovedì 22 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Sanem, fin dalle anticipazioni, è preda dello sconforto per la situazione che si è creata in famiglia.

Tutti gli amici si riuniscono per festeggiare la partenza di Can e Sanem in barca, un viaggio che li porterà per due anni lontani da Istanbul. Gli unici assenti sono i genitori di Nihat e Mevkibe, ancora contrariati dalle ultime scelte di vita della figlia minore. La loro assenza sconforta la ragazza, tanto che, la mattina della partenza, invece di svegliarsi euforica per l'avventura che l'aspetta, Sanem è pensierosa e malinconica. E Can non può fare a meno di provare un immenso dispiacere per la sua compagna.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 22 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.