Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 21 maggio 2021: Can e Ayca stanno per partire insieme

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di venerdì 21 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni Sanem sembra disperata, ancora una volta: Can sembra pronto a partire con Ayca.

Sul set Selim segue Melahat senza farsi vedere da Huma, ma la irruente neo-fidanzata vuole da lui un bacio, come anticipa il promo dell'episodio 162. Nonostante i capricci di Mihriban, Melahat e Mevkibe, la giornata si chiude nel migliore dei modi: il cliente è soddisfatto del risultato e la sera ciascuno festeggia a modo suo.

Sanem, incalzata da Mihriban, decide di portare un bicchiere di té a Can, ma lo trova a tavola con Ayca e il suo gruppo di arrampicata, con i quali sta organizzando di scalare il K2!

La soap turca con Can Yaman, che tornerà venerdì 21 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Per Daydreamer - Le ali del sogno si tratta delle ultime puntate: la soap si concluderà ufficialmente venerdì 28 maggio.