DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 19 febbraio 2021: è addio tra Can e Sanem...

Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 19 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni parlano di addio tra Can e Sanem che, dopo il terribile incidente con Yigit, è più confusa che mai.

La Aydin è sconvolta da quanto accaduto tra Can e Yigit che, nel tentativo di provocare il capo della Fikri Harika addossando a lui la colpa dell'incidente con il diario, ha invece rimediato una folle corse in ospedale.

Purtroppo è Huma ad annunciare, dopo aver parlato con i medici, che l'editore potrebbe perdere per sempre l'uso delle gambe.

Sconvolta dalla notizia, ma anche dalla reazione furibonda di Can, Sanem chiede al suo promesso di lasciarla sola ma lui interpreta male le sue parole e va via, sicuro di voler dire addio alla Aydin.

Dopo un anno il Divit torna a Istanbul per incontrare il padre ma, come mostra il nuovo promo dell'episodio 124, scorge in lontananza Sanem, dimagrita e visibilmente infelice.

Can non riesce a staccarle gli occhi di dosso e decide di seguirla per la città.

In un cinema, Sanem crede a un certo punto di aver intravisto la sagoma del suo grande amore ma si convince che si tratti solo della sua immaginazione...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 18 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.