Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 18 marzo 2021: qualcuno spia le mosse degli Aydin e dei Divit

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 18 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano il ritorno in scena della terribile Huma.

A corto di creme, Bulut si rammarica che Deren abbia gettato quelle recuperate dalla signora Ceren. I due, durante l'assenza di Sanem, bloccata sulla barca di Can, insieme a Deniz decidono di produrle in proprio.

Yigit, su suggerimento di Muzaffer, si reca al negozio della signora Ceren e propone al marito di denunciare gli ospiti della tenuta di Mihiriban per scarsa igiene. Tutto mentre Leyla ed Emre invitano Mihiriban, Aziz, Mevkibe e Nihat a una lezione di tango, osservati a distanza da qualcuno... è Huma!

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 18 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.