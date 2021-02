DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 18 febbraio 2021: scoppia una rissa tra Can e Yigit!

Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 18 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni annunciano fuoco e fiammo, letteralmente.

Yigit chiede a Sanem se è riuscita a riavere il diario da Can e l'autorizzazione a pubblicarlo come libro. Ma Sanem gli dice di no e che senza il consenso di Can non lo pubblicherà mai, come anticipa il promo dell'episodio 124. Dati i tempi stretti per la realizzazione del libro, Yigit propone a Sanem di cercare Can e che proverà a parlare con lui anche per scusarsi di come sono andate le cose alla festa per il matrimonio di Leyla.

Arrivati al rifugio, i due non trovano Can ma in compenso Yigit nota la presenza del diario di Sanem, pericolosamente vicino al fuoco. Come preso da un impulso, desideroso di allontanare la ragazza una volta per tutte dal Divit, Yigit getta gli scritti di Sanem nelle fiamme, ma proprio in quel momento sopraggiunge Can che, notato il gesto estremo dell'editore, si infuria.

Sanem diventa così testimone di una violenta rissa...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà giovedì 18 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.