Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 marzo 2021: un equivoco riavvicina Sanem e Can

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 17 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni sembrano finalmente annunciare un riavvicinamento tra Can e Sanem.

E sarà tutto grazie a un equivoco generato, in realtà, con l'intento diametralmente opposto.

Dopo la serata passata con Sanem, babysitter per una notte, tra pannolini e piatti piccanti, come anticipa il promo dell'episodio 137, Can incarica un investigatore di indagare su Yigit, ma Aziz, Mihriban, Muzaffer, Deren e Ceycey "spiano" lui e Sanem, nell'intento di farli tornare insieme.

Yigit crede che Can sia di nuovo in partenza e lo dice a Sanem, la quale si precipita sulla barca di Can e ne rimane "prigioniera". Ma si tratta di un equivoco! Can è partito infatti solo per vendere la barca.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 17 marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.