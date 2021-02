DayDreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 febbraio 2021: Sanem vuole pubblicare i suoi segreti più intimi

Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 17 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni annunciano una nuova iniziativa di Sanem, che ha però bisogno dell'approvazione di Can.

Sanem non riesce a finire il suo romanzo per via delle continue distrazioni degli ultimi giorni, come svela il nuovo promo dell'episodio 123, e sta quasi per rinunciare, quando ha l'idea di pubblicare il diario segreto, contenente quanto di più intimo ha vissuto nel corso del suo rapporto con Can.

A questo proposito, chiede a Can "il permesso"; ovvero di leggere, e condividere il diario. Intanto Ceycey si impegna in una rocambolesca indagine per scoprire a vantaggio di Can fantomatici scheletri negli armadi di Yigit.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 17 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 su Canale 5. Esclusivamente nella giornata del martedì Daydreamer - Le ali del sogno raddoppia l'appuntamento con il suo pubblico, tornando anche nella prima serata con nuovi episodi inediti, ma non stasera, per via del turno di Champions League. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.