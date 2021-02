Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 16 febbraio 2021: Can e Yigit arrivano quasi alle mani per Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 16 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata. Le anticipazioni annunciano una rissa sfiorata tra i soliti Can e Yigit.

Leyla ed Emre possono finalmente godersi la festa per il matrimonio, come mostra il promo dell'episodio 123, ma durante il ricevimento va in scena un dramma della gelosia: Can, dalle informazioni che ha raccolto, deduce che Yigit stia mentendo a Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo e lo affronta.

Quest'ultimo, però, dimostra che i sospetti di Can sono infondati, e per il momento l'allarme è scongiurato. Can poi però torna alla carica, convincendo un suo amico editore a pubblicare Sanem, che però si accorge della raccomandazione, e se ne lamenta con Can.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 16 febbraio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:30 su Canale 5. Esclusivamente nella giornata del martedì Daydreamer - Le ali del sogno raddoppia l'appuntamento con il suo pubblico, tornando anche nella prima serata con nuovi episodi inediti. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.