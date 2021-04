Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 14 aprile 2021: un rivale in amore per Emre?

Daydreamer - Le ali del sogno tornerà mercoledì 14 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni annunciano che qualcuno potrebbe dare filo da torcere a Emre.

Alla tenuta, il padre di Sanem scopre che lei è andata al locale con Can per un incontro di lavoro, e non sembra felice della notizia.

Nel frattempo, Leyla incontra Ferit Aslan, il suo primo insegnante di canto, ma Emre nota in lui un velato interesse nei confronti di sua moglie...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 14 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.

Inoltre nella stessa giornata Daydreamer, che si avvia ormai alla conclusione, farà compagnia agli spettatori con un doppio episodio anche nella prima serata di Canale 5.