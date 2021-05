Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 12 maggio 2021: l'idea di Sanem si rivela una follia

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di mercoledì 12 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni la situazione della Fikri Harika si fa sempre più disperata ma questa volta Sanem non sembra aver nessun asso nella manica.

La tensione alla Friki Harika è palpabile. Per non perdere un importante incarico e salvare così l'agenzia dal tracollo finanziario, Leyla ha finto di potersi avvalere della collaborazione di un fantomatico regista anglo-spagnolo: Arthur Capello.

Il cliente è in agenzia per fare la sua conoscenza, ma durante la riunione le cose non vanno come previsto...

Sanem, poco lucida perchè preoccupata e ingelosita dalla presenza di Ayca, ha insistito per portare avanti il suo folle piano: chiedere a Selim di impersonare l'inesistente regista. L'amico di Mihriban e Huma sembra animato dalle migliori intenzioni ma, durante la riunione con il cliente, eccede nella recita e rovina un equilibrio già molto precario.

La soap turca con Can Yaman, che tornerà mercoledì 12 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.