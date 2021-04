Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 12 aprile 2021: Leyla ed Emre tra ambizioni e preoccupazioni

Daydreamer - Le ali del sogno tornerà lunedì 12 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano. Le anticipazioni sono cariche di sogni e ambizioni artistiche per Leyla ed Emre, ma a complicare tutto ci si mette Nihat.

Leyla ed Emre infatti sono molto presi dalla nuova attività musicale. Il Divit è convinto che, con le sue doti canore, la moglie abbia davvero delle possibilità di sfondare nel mercato discografico ma per iniziare ha bisogno di incidere dei brani da inviare alle etichette. Ecco perchè Emre si mette alla ricerca di un posto da trasformare in una sala incisioni, e crede di averlo trovato: è un vecchio locale che apparteneva ad Aysun.

Purtroppo a complicare la situazione ci si mette Nihat: dopo la corsa in ospedale, il papà delle sorelle Aydin ha promesso di prestare molta più attenzione all'alimentazione. Purtroppo, lasciato solo per qualche ora da Leyla, è di nuovo preda della sua smodata passione per i dolci... Sanem e Can intanto, pur senza svelare nulla alle rispettive famiglie, sono sempre più vicini, ma lei, come mostra il promo dell'episodio 146, nutre forti dubbi su un futuro insieme: un rude marinaio potrà mai abituarsi a una vita "di quartiere"?

La soap turca con Can Yaman, che tornerà lunedì 12 aprile, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:40 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.