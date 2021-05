Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 11 maggio 2021: Aziz abbandona Mihriban e la Turchia

Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di martedì 11 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni prospettano grossi cambiamenti per la famiglia Divit.

Stanco delle continue liti con la sua ex moglie, che non accennano a placarsi per via della gelosia della sua compagna e delle continue frecciatine di Huma, Aziz prende una decisione drastica: lasciare Mihriban, la Turchia e partire per Amsterdam.

La donna non riesce ad accettare la nuova situazione e corre a piangere sulla spalla di Selim: lui approfitterà della nuova condizione sentimentale di Mihriban?

Per lui, inoltre, stanno per aprirsi le porte della Fikri Harika: sembra infatti il candidato perfetto per dare un volto ad Arthur Capello!

La soap turca con Can Yaman, che tornerà martedì 11 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay Infinity, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.