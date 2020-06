Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 10 giugno 2020: il primo incontro di Can e Sanem

Daydreamer - Le ali del sogno ai nastri di partenza: oggi, mercoledì 10 giugno 2020, debutta su Canale 5 alle 14:45 la nuova soap con Can Yaman e le anticipazioni della prima puntata cominciano già a tessere la futura storia d'amore.

Sanem è una giovane donna che sogna di diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. La sua famiglia però, preoccupata dal futuro della ragazza che appare fin troppo incerto, architettano un piano per spingerla a trovare un lavoro magari lontano dalle sue aspirazioni ma più stabile. Sanem trova così un impiego presso un'agenzia pubblicitaria dove lavora l'affascinante Can, talentuoso fotografo che ha dovuto abbandonare uno stile di vita molto più libertino per seguire da vicino l'azienda di famiglia.

Daydreamer - Le ali del sogno, soap opera turca con protagonista l'amatissimo Can Yaman, è disponibile da oggi in prima visione assoluta per l'Italia su Canale 5, dalle 14:45 alle 15:30 circa, dal lunedì al venerdì (qui il promo con qualche ghiotta anticipazione). Daydreamer racconterà, in 51 puntate, la storia di Can Divit, fotografo di successo e pubblicitario non proprio per scelta, che si innamorerà perdutamente di Sanem Aydın (Demet Özdemir), aspirante scrittrice, grande sognatrice e nuova assunta nell'agenzia di famiglia del bel Can.