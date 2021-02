Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 1° marzo 2021: Sanem vola a New York con Yigit?

Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 1° marzo 2021 con una nuova puntata, su Canale 5 alle 16:35, e dalle anticipazioni scopriamo che Sanem è attesa a New York per un premio.

Aziz dopo molti anni incontra nuovamente il suo primo amore, Mihriban, la proprietaria del terreno dove attualmente Sanem e Deniz vivono. L'emozione è palpabile e tutti si rendono conto che tra i due c'è qualcosa di veramente speciale. Questo incontro inaspettato infonde speranza in Aziz, che si reca con gioia a cena da Mevkibe e Nihat, come mostra il promo dell'episodio 127, accompagnato dalla sua vecchia fiamma Mihriban, ma l'arrivo non previsto di Huma, che vive nelle vicinanze, rischia di rovinare l'armonia del momento.

Intanto Yigit propone a Sanem di partecipare a un evento importante a New York, ma lei declina l'offerta poiché deve ancora riprendersi fisicamente e mentalmente da ciò che è accaduto tra lei e Can. Can, che ha ascoltato la conversazione di Sanem e Yigit di nascosto, decide di partire, ma leggendo alcune pagine del romanzo di Sanem cambia idea...

La soap turca con Can Yaman, che tornerà lunedì 1° marzo, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale MediasetPlay, che consente anche di ripercorrere le pene d'amore di Can e Sanem già andate in onda nello spazio on demand dedicato alla fiction.