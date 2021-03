Dayane Mello da Barbara D'Urso racconta: "La mia amicizia con Leonardo DiCaprio”

Dayane Mello ha risposto alle domande sulla sua amicizia con Leonardo DiCaprio durante il Live - Non è la D'Urso di domenica 21 marzo: sul web sono circolate foto della modella in topless durante una vacanza con l'attore hollywoodiano.

Ospite di Barbara D'Urso in una delle ultime puntate del Live - Non è la D'Urso (che chiuderà i battenti il prossimo 28 marzo), Dayane Mello ha parlato dei rapporti che si sono creati all'interno della casa di Cinecittà ed è intervenuta sulla polemica che si era creata nel suo Paese: i media brasiliani hanno accusato gli italiani di xenofobia nei confronti della loro concittadina ma Dayane ha confermato che gli italiani non sono mai stati razzisti con lei.

Barbara D'Urso ha voluto affrontare anche un altro argomento, un gossip che nei giorni scorsi aveva trovato ampio spazio online. Alcuni siti hanno pubblicato delle foto in cui la modella, in topless, era in vacanza con Leonardo DiCaprio, accanto a loro si intravede anche Jonah Hill, che ha lavorato con l'attore premio Oscar nel film The Wolf of Wall Street.

Ebbene, Dayane Mello ha raccontato che la foto risale al 2013 e che a legarla a Leonardo DiCaprio c'è solo un'amicizia, come potete vedere in questo video.

La bella brasiliana ha spiegato a Barbara D'Urso che tra loro non c'è stato mai nulla: "Siamo amici da molti anni da quando avevo diciannove anni, ma tra me e lui non c'è stato niente. Frequentiamo soltanto lo stesso gruppo e in quella foto ci stavamo divertendo al mare", ha detto la Mello, che è apparsa un poco imbarazzata nel vedere la sua foto senza veli in prima serata.