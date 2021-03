Dayane Mello sulle polemiche in Brasile: “Gli italiani non sono mai stati razzisti con me”

Dayane Mello, ospite a Live - Non è la D'Urso, è intervenuta sulle accuse di razzismo mosse dal Brasile all'Italia durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. La modella ha spiegato che nel nostro Paese non è mai stata discriminata, smentendo quanto è stato riportato dai media brasiliani,

Uno dei personaggi più discussi del Grande Fratello Vip 5 è stata sicuramente Dayane Mello, la modella brasiliana si è classificata al quarto posto, anche se era una delle accreditate alla vittoria finale. Dayane ha lasciato sicuramente il segno nella casa di Cinecittà, grazie alle dinamiche che è riuscita a creare e ai rapporti che ha instaurato con gli altri concorrenti, sia nel bene che nel male. Durante la sua partecipazione al reality Dayane ha ricevuto un grande sostegno dai suoi compatrioti che, dopo un'intervista del fratello Juliano alla rete brasiliana GloboTv, hanno accusato gli italiani di razzismo, xenofobia e sessismo. Ieri sera Barbara D'Urso ha mostrato alla Mello i filmati delle televisioni brasiliane che trattavano questi argomenti, Dayane è apparsa sorpresa e ha subito voluto smentire queste voci, affermando che in Italia si trova benissimo e che non si è mai sentita discriminata.

"È strano, l'Italia ha dimostrato di amarmi sempre, magari quello che è successo con Balotelli, le frasi di Francesco Oppini. Mi chiedo anch'io perché in Brasile se ne sia parlato così, lo dico sempre che l'Italia mi ama", ha detto Dayane, come potete vedere in questo video. La modella si riferisce alle frasi infelici rivolte proprio a lei, in due diversi momenti del programma, prima da Mario Balotelli e poi da Francesco Oppini. Uscite che Dayane non aveva voluto commentare sul momento e delle quali si sono scusati sia il calciatore che il coinquilino.

A proposito del rapporto con Francesco Oppini, la modella ha affermato che era iniziato con il piede giusto, sottolineando che si sono allontanati dopo lo scivolone di Francesco e dopo che il figlio di Alba Parietti aveva saputo che la fidanzata Cristina era gelosa di lei. "Non ci abbiamo mai provato l'uno con l'altro - ha detto Dayane - è un ragazzo che ci sa fare, sa comprendere le donne. Secondo me è molto innamorato di Cristina, ma gli piace giocare. Se ha giocato con me non so forse giocherà anche con altre donne", ha concluso Dayane, lanciando l'ultima frecciatina ad Oppini.