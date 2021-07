Day Shift: primo sguardo a Jamie Foxx nella commedia vampiresca di Netflix (VIDEO)

J.J. Perry, stunt coordinator al debutto alla regia, ha svelato un primo sguardo a Jamie Foxx nella commedia vampiresca targata Netflix Day Shift in un divertente video dietro le quinte diffuso su Instagram.

Jamie Foxx sarà interprete e produttore esecutivo di Day Shift, sviluppato e prodotto dal co-autore di John Wick Chad Stahelski. Al centro della storia troviamo un laborioso papà operaio vuole solo offrire una vita dignitosa alla sua arguta figlia di 8 anni. Ma il suo lavoro di pulizia delle piscine nella San Fernando Valley è una copertura per la sua vera fonte di guadagno: cacciare e uccidere i vampiri.

J.J. Perry, stunt coordinatore e regista della seconda unità di The Fast and the Furious e Bloodshot, dirige il film Netflix scritto da Shay Hatten. A fianco di Jamie Foxx troviamo Dave Franco, Snoop Dogg, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Steve Howey e C.S. Lee.

Jamie Foxx ha firmato con Netflix un accordo multiplo che lo vedrà a fianco di John Boyega e Teyonah Parris nel fantascientifico They Cloned Tyrone. Dopo aver dato voc e, nella versione originale, al protagonista del film Pixar Soul, Foxx dovrebbe fare ritorno a Natale in Spider-Man: No Way Home nei panni del villain Electro.