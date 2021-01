Dawson's Creek, la serie completa su Netflix in streaming da oggi

Dawson's Creek sarà disponibile in streaming su Netflix da oggi 15 gennaio 2021 per un ritorno al passato: la serie ha conquistato i cuori di più di una generazione!

Dawson's Creek è disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 15 gennaio 2021: a giudicare dalla popolarità di cui gode la serie creata da Kevin Williamson e andata in onda in Italia dal 2000 al 2003, ricordata malinconicamente per aver reso più dolci i pomeriggi di intere generazioni.

Dopo Beverly Hills, 90210, prima di The O.C., c'è stata una serie che con i personaggi e il suo modo di raccontare sul piccolo schermo i problemi adolescenziali è riuscita a lasciare il segno e a rimanere impressa nell'immaginario collettivo di un'intera generazione di giovani e giovanissimi. È Dawson's Creek, la serie con protagonista James Van Der Beek, che ha fatto da trampolino di lancio per lui ma anche per Katie Holmes, Joshua Jackson e soprattutto Michelle Williams, attrice partita proprio dall'amatissima Jen di Dawson's Creek e poi pluricandidata all'Oscar.

Katie Holmes, James van Der Beek, Joshua Jackson e Michelle Williams in Convivenza forzata della serie Dawson's Creek

Torneremo quindi nella cittadina costiera di Capeside, Massachussets per rivivere con Dawson, Joey, Pacey, Jen e tutti gli altri i loro primi amori, i sogni, le prime responsabilità, le decisioni difficili e i dubbi che hanno afflitto loro e tutti gli adolescenti. Dalla prima cotta tra Dawson e Jen al triangolo Dawson - Joey - Pacey, che ha appassionato e tenuto incollati i teenager allo schermo dalla terza stagione in poi, fino alla scelta finale di Joey nell'ultimo episodio della serie. Rivedremo il coming out di Jack della prima stagione, che ha permesso di raccontare in televisione il problema dei pregiudizi della provincia nei confronti dell'omosessualità. Rivivremo il cammino di Dawson Leery per diventare un affermato regista e seguire le orme del suo idolo Steven Spielberg, cammino che lo porterà a viaggiare e a uscire dai confini di casa per andare a studiare al college a Los Angeles. Fino all'ultima stagione, che riporterà tutti i personaggi a casa e ci farà dire loro addio con lo struggente finale.