Dawson's Creek, Katie Holmes esclusa dalla chat di gruppo del cast: "Non ne sapevo nulla"

Katie Holmes deve recuperare un po' di tempo con i suoi ex colleghi di Dawson's Creek. In una nuova intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times, la Holmes, 45 anni, ha dichiarato che, sebbene le piaccia tenersi in contatto con molti dei suoi ex colleghi di cast, Whatsapp è un po' "troppo" per lei.

In risposta a un commento sull'esistenza di una chat di gruppo WhatsApp di Dawson's Creek di lunga data (secondo quando rivelato dalla co-star Joshua Jackson), la Holmes ha scherzato con finto sdegno: "Davvero?".

"Tutti noi ci mandiamo un messaggio ogni tanto, ma non ero a conoscenza che ci fosse un gruppo WhatsApp", ha detto. "Ma sapete una cosa? Sono davvero pessima con WhatsApp. Non lo controllo mai perché è un po' troppo per me".

La Holmes - che nella serie adolescenziale degli anni '90 interpretava Joey Potter, la migliore amica del protagonista Dawson Leery - ha detto che si tiene in contatto con Joshua Jackson, il protagonista James Van Der Beek e la co-protagonista Michelle Williams "di tanto in tanto". "Tutti sono cresciuti e sono impegnati, ma il legame rimarrà per sempre", ha dichiarato l'attrice.

La show cult è andata in onda sulla WB (ora CW) dal 1998 al 2003. La Holmes è stata sincera su come la serie drammatica abbia influenzato la sua carriera in passato. Proprio l'anno scorso, ha parlato con Glamour di come l'abbia aiutata a mettere in parole i suoi sentimenti di adolescente.

"Mi sentivo come se, da adolescente, provassi tanti sentimenti diversi, cercando di passare dall'essere una ragazza a una donna", ha spiegato la Holmes. "E mi sembrava che lo showrunner Kevin Williamson avesse questo modo di dare voce a questi sentimenti".

L'attrice ha anche condiviso che interpretare Joey nella serie l'ha aiutata a elaborare le sfide adolescenziali della sua vita reale. "Mentre interpretavo quel ruolo pensavo: 'Oh, ecco cosa significa. Oh, lo capisco.' Mi è piaciuto molto farlo. È stata un'esperienza davvero divertente e profonda", ha dichiarato a Glamour. Proprio per questo motivo sia lei che il resto del cast si sono dichiarati contrari all'idea di un reboot della serie.