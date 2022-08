Dawson's Creek, Katie Holmes contraria a un possibile revival: "Abbiamo tutti deciso che non lo vogliamo"

Reboot, revival, remake: chiamatelo come volete, ma Katie Holmes (e a quanto pare tutto il cast principale) non è propensa a vederne o realizzarne uno per Dawson's Creek.

Era il 1998 quando Dawson's Creek debuttava in tv, e il 2003 quando andava in onda il suo ultimo episodio e adesso, a distanza di tanti anni, ci si chiede come sarebbe un eventuale reboot/remake/revival di una serie tanto amata... Peccato che Katie Holmes e il resto del cast non siano interessati a scoprirlo.

I Millennial cresciuti con le avventure, i drammi e le gioie di Dawson Leery e compagni sapranno perfettamente di cosa stiamo parlando, ma i più giovani o semplicemente chi non si è mai dedicato alla visione del celebre teen drama faranno forse fatica a comprendere il grande impatto che ha avuto lo show di cui erano protagonisti James Van Der Beek, Joshua Jackson, Michelle Williams e Katie Holmes sulla generazione precedente.

Eppure, come sostiene anche in una recente intervista rilasciata a Screen Rant, Holmes (l'interprete di Joey Potter in Dawson's Creek) si trattava di un prodotto in grado di "catturare quel determinato periodo storico e culturale nelle vite di ognuno di noi", e replicarlo adesso in una qualche forma sarebbe sicuramente complicato.

È anche per questo che l'attrice - a quanto pare di comune accordo con Jackson, Van Der Beek e Williams - si è detta contraria a un suo rifacimento o a una possibile continuazione.

"Sono davvero grata per quell'esperienza. Ne abbiamo parlato più volte nel corso degli anni, e sento che [Dawson's Creek] sia stato in grado di catturare [alla perfezione] quell'esatto periodo temporale nelle vite di ognuno. Per cui penso sia grandioso che ne abbiate nostalgia, ne ho anche io" ha affermato "Ma è tipo... Vogliamo davvero vederli a un'età diversa? Non lo so. Non penso. E in realtà abbiamo tutti deciso che non volevamo".

E voi, vorreste un ritorno in una qualche forma di Dawson's Creek?