David Lynch: Laura Dern svela la reazione del regista dopo aver vinto l'Oscar

Laura Dern ha svelato la reazione di David Lynch dopo la consegna dell'Oscar alla carriera, avvenuta qualche mese fa nel corso del tradizionale Governors Ball.

Oscar 2020: David Lynch ritira l'Oscar onorario alla carriera

Dopo anni di opere indimenticabili, da Velluto Blu a Mulholland Drive, il lavoro di David Lynch è stato finalmente premiato con un Oscar onorario alla carriera di fronte alle sue star Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan e Laura Dern.

Il discorso di ringraziamento di Lynch è divenuto virale per la sua brevità: "All'Academy e a tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il cammino, grazie" ha esclamato il regista, per poi aggiungere rivolto all'Oscar "Hai davvero una faccia carina. Buona notte."

Per fortuna, la sua musa Laura Dern ha svelato qualcosa in più del dietro le quinte della serata e della reazione del regista: "L'intera sala è impazzita. Il momento fondamentale che ho avuto con David in tutti questi anni è stato tenere in mano il suo Oscar mentre uscivamo a fumare. Aveva bisogno di fumare. Teneva in mano la statuetta e io gli ho chiesto 'Come ti senti?' e lui, 'Wow, è così bello. Ma sai, siamo solo fortunati. Non sono le nostre idee, siamo solo fortunati ad acchiapparle'".

David Lynch vuole lavorare nuovamente con Laura Dern, ma ha una richiesta particolare

Laura Dern aggiunge: "Naturalmente è David Lynch. Non sono le nostre idee, ci attraversano. Non le abbiamo create noi. Io penso solo che sia davvero bello tutto ciò". Parlando della collaborazione con David Lynch, la Dern specifica: "Migliora col tempo. Lui è incredibile. E' tutto ciò che vuoi che sia".

