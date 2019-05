David Lynch vuole lavorare nuovamente con Laura Dern, ma ha una richiesta particolare

David Lynch sembra intenzionato a collaborare nuovamente con Laura Dern e avrebbe già in mente un ruolo perfetto per lei, anche se l'attrice ha fino a questo momento rifiutato e per un motivo preciso.

In un articolo dedicato all'attrice, che ritornerà prossimamente sugli schermi televisivi con gli episodi della seconda stagione di Big Little Lies, si rivela infatti un interessante dettaglio della collaborazione con il regista.

L'articolo di The New York Times riporta infatti che David Lynch ha definito Laura Dern dichiarando che è "per il 99% senza paura", spiegando che quell'1% è legato al fatto che vorrebbe farle radere la testa a zero per una parte che considera perfetta per lei, ma non ha ancora accettato.

Il regista e la star hanno già collaborato numerose volte in occasione di Velluto Blu, Cuore selvaggio, Inland Empire e Twin Peaks - Il ritorno.

Lynch, per ora, non ha ancora parlato di possibili progetti in fase di sviluppo, di cui potrebbe essere autore, regista o semplicemente produttore.

Tra i titoli che non sono mai stati realizzati, nonostante fosse stato annunciato, c'è però Antelope Don't Run No More, sceneggiatura scritta nel 2010 e ambientata a Los Angeles. La storia avrebbe come protagonista Pinky, un musicista in difficoltà, dovrebbe proporre anche animali fantasy come extraterrestri e animali parlanti. Il film, fino a questo momento, non ha però trovato i finanziatori disposti a realizzarlo.

