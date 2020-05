David Lynch annuncia l'uscita del corto Fire (Pozar) su YouTube

David Lynch ha annunciato l'arrivo in anteprima del suo corto del 2015 Fire (Pozar) sul suo canale YouTube. Il corto è stato scritto, diretto e animato da Lynch qualche anno fa, ma finora non era mai stato diffuso in digitale.

David Lynch

Lunedì David Lynch ha diffuso la notizia via Twitter mentre si trovava in pausa dal suo nuovo ruolo di metereologo scrivendo:

"Cari amici di Twitter. David Lynch Theater presenta Fire (Pozar) mercoledì 20 maggio alle ore 10 am PDT (19 ora italiana)".

Dear Twitter Friends, David Lynch Theater presents FIRE (POZAR) on Wednesday, May 20th at 10 A.M. PDT. https://t.co/EHFQwb2wNv — David Lynch (@DAVID_LYNCH) May 18, 2020

Fire (Pozar) ospita le musiche di Marek Zebrowski, frequente collaboratore di David Lynch. In un'intervista del 2015, il regista ha parlato della fonte di ispirazione per il progetto spiegando: "Il focus del nostro esperimento era che io non avrei anticipato le mie intenzioni e Marek Zebrowski avrebbe interpretato le immagini secondo i suoi criteri. Credo che sia stato un esperimento di grande successo, ho amato la composizione che Marek ha scritto per il Penderecki String Quartet."

