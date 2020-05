David Lynch diventa meteorologo in un video condiviso online

David Lynch si è trasformato nuovamente, a distanza di anni, in meteorologo in occasione di un video condiviso online.

David Lynch ha realizzato un breve video in cui parla del meteo di Los Angeles, riprendendo un'attività che aveva compiuto tra il 2006 e il 2010 sul suo sito internet ufficiale.

Il regista ha semplicemente condiviso il filmato senza aggiungere molto, rivolgendosi ai "propri amici di Twitter".

Nel video girato da David Lynch in versione meteorologo il regista di Mulholland Drive dichiara: "Qui a Los Angeles è piuttosto nuvoloso e questa mattina c'è un po' di nebbia. La temperatura è di 64 gradi Fahrenheit, circa 17 in Celsius. Dovrebbe tutto rischiararsi ben presto ed esserci sole e 21 gradi. Tracorrete una fantastica giornata!".

In una recente intervista Lynch aveva dichiarato che stava trascorrendo il tempo in quarantena creando lampade e altri oggetti per la propria casa, essendo particolarmente "ossessionato" dall'elettricità. Il regista aveva inoltre sostenuto di avere un approccio positivo alla situazione mondiale perché era convinto che le persone, al termine dell'emergenza, saranno più gentili e spirituali, dando vita a un "mondo molto più intelligente. Emergeranno soluzioni a questo problema e sarà davvero fantastico. I film torneranno. Tutto rinascerà e probabilmente ci saranno dei miglioramenti".